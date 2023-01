Weyes Blood Rions, la fin du monde est là!

Sub Pop / Konkurrent.

Petite séance de rattrapage… Le dernier album en date de Natalie Laura Mering, son cinquième déjà, est sorti à la mi-novembre, mais il compte parmi les très bons de l’année. Annoncé par trois singles (« It’s not just me, it’s everybody », « Grapevine » et « God turn me into a flower »), il intrigue, aussi. Par le contraste entre des textes pas folichons (en gros, le monde comme les gens vont à leur perte), et une certaine chatoyance dans les arrangements de même qu’une facilité à imaginer de belles mélodies restant bien dans l’oreille. Mais il y a le clip illustrant « It’s not just me, it’s everybody » : chorégraphie façon cabaret chic, smartphone cannibale, cadavres et marinière au menu… L’Américaine pratiquerait là une forme d’humour que ce ne serait pas étonnant. Après, tout le monde sait que l’humour est la politesse du désespoir, isn’t it ? En concert le 5 février au Botanique.