Cyclo-cross: les deux furieux se retrouvent déjà en 2023

Ils se retrouvent déjà, ce mardi dans les sous-bois d’Herentals (départ à 15h). Sur les terres annoncées bien grasses de Wout van Aert, qui réside à quelques coups de pédales de là. Le champion de Belgique va à nouveau défier son plus grand rival Mathieu van der Poel sur cette manche du Trophée X2O. Une première en 2023 mais une habitude jouissive depuis des saisons tant les deux ont pris un divin plaisir à irradier leurs innombrables duels. A propulser, surtout, le cyclo-cross dans une autre sphère, celle du spectacle épique, haletant, total. Quand les deux fous furieux sont de la partie, ce n’est tout simplement et sans manquer de respect au reste de la meute, plus le même sport. C’est bien simple, cette saison comme à l’accoutumée, quand ils se sont retrouvés sur la ligne de départ, c’est toujours l’un des deux qui s’est imposé. Seul l’irisé Tom Pidcock, forfait ce mardi (voir ci-contre) arrive encore à jouer ponctuellement les trouble-fête dans la bagarre folle que se livrent Wout van Aert et Mathieu van der Poel.