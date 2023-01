Incident aux Mondiaux de darts: Dimitri Van den Bergh sort de ses gonds (vidéo)

On pourrait même dire que le vainqueur de ce duel est parvenu à entrer dans la tête de son adversaire. Positionné à quelques centimètres de Van den Bergh, les pieds souvent dans la zone d’envoi, il a mis une pression monstre sur le Belge. Si bien qu’à un moment, « Dancing Dimi » a perdu son calme et a commencé à discuter avec « MVG ».

Premier Belge à se hisser dans le dernier carré d’un championnat du monde, « The Dream Maker » a évoqué cet événement en interview. « Je ne m’attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Michael lançait incroyablement bien ses fléchettes. Il m’a maintenu sous pression constante. J’ai fait de mon mieux. Cet incident ? Je ne vais pas m’étendre davantage. J’ai essayé d’être professionnel et de continuer à me battre. Au final, j’ai reçu une leçon ».

Victorieux d’une véritable guerre psychologique, Michael van Gerwen a également commenté ses agissements. « Je voulais mettre Dimitri sous pression et j’ai réussi. Il a dit que je piétinais la zone, ou quelque chose comme ça. Certes, j’étais proche de lui. Il serait très facile de me blâmer. Il se plaignait, mais je pense que c’était juste un peu de désespoir ».

Le Néerlandais, 3e mondial, s’est donc hissé en finale où il affrontera l’Anglais Michael Smith, 4e mondial, qui s’est imposé 6-2 face à l’Allemand Gabriel Clemens, 25e mondial, dans la première demi-finale.