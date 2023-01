Décès de Pelé: une procession ce mardi dans les rues de Santos avant son enterrement

Depuis lundi matin, la dépouille de Pelé est exposée dans le stade de Santos, club pour lequel il a joué entre 1956 et 1974. Ce mardi, « O Rei » sera enterré non loin de là.

Les hommages à Pelé, décédé jeudi dernier à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du côlon, se poursuivent au Brésil. Après trois jours de deuil national, une veillée funèbre en son honneur a débuté ce lundi sur le coup de 10h, heure brésilienne (14h en Belgique). Pendant 24 heures, les Brésiliens ont l’occasion de dire adieu à leur « roi ». Plus tôt dans la journée, le cercueil d’Edson Arantes do Nascimento (de son vrai nom), avait quitté l’hôpital de Sao Paulo, là où il était décédé, pour la petite ville côtière de Santos, à environ 80 kilomètres de là.

La dépouille du mythique numéro 10 auriverde a été placée sur la pelouse du stade de Vila Belmiro, à Santos donc, où « O Rei » a joué pratiquement toute sa carrière, entre 1956 et 1974. Pour l’occasion, trois banderoles géantes ont été placées dans les tribunes de l’enceinte de 16.000 places : l’une montrant Pelé de dos avec le maillot « 10 », tandis que sur les deux autres on pouvait lire « Vive le roi » et « Pelé 82 ans ».

Investi dimanche en tant que nouveau président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva devait prendre part à la veillée, d’après plusieurs médias brésiliens. Contrairement à Neymar, un temps pressenti, mais qui ne fera finalement pas le voyage, lui qui a participé à l’entraînement du PSG ce lundi.

Franz Beckenbauer, son coéquipier au New York Cosmos dans les années 70, n’a lui non plus pas su se rendre au Brésil. À son plus grand regret. « J’aimerais le faire, mais malheureusement, ma santé ne me permet pas un vol aussi long. J’accompagnerai dans mon cœur mon ami lors de son dernier voyage. »

Ce mardi à partir de 10h (heure locale) débutera une procession dans les rues de Santos. Le cortège passera notamment devant la maison de la mère centenaire de l’ex-footballeur, Dona Celeste. Pelé sera ensuite enterré au Mémorial Necrópole Ecumênica en présence de ses proches.