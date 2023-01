Coronavirus: un nouveau variant plus contagieux découvert aux Etats-Unis

Un nouveau variant du covid-19 se développe aux Etats-Unis, a rapporté De Standaard, citant le dernier rapport des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Nommé XBB.1.5., ce dérivé d’omicron représente près de la moitié des infections au coronavirus aux Etats-Unis. Il est encore plus présent dans les Etats du nord-est, comme New York, où il est à l’origine de trois quart des dernières infections.

XBB.1.5. serait né d’une fusion de deux sous-variants d’omicron chez un patient doublement infecté. Il semble être plus résistant aux défenses de nos anticorps développées par les vaccins ou suite à une contamination, explique la virologue néerlandaise Marion Koopmans.

Jusqu’à présent, le XBB.1.5. n’a pas fait son chemin en Belgique, a déclaré le virologue Piet Maes de l’Institut Rega (KULeuven). Il serait cependant déjà sur le continent européen, et notamment chez nos voisins français, allemands et néerlandais.

À lire aussi Coronavirus: la Belgique prend de nouvelles mesures face à la flambée des cas en Chine

Pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé n’est pas très inquiète par le développement de ce nouveau variant. Si l’OMS le garde à l’oeil, il n’est pas encore qualifié de « préoccupant », rien n’indiquant pour le moment qu’il entraîne une forme de maladie plus grave.