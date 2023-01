Conflit israélo-palestinien: un ministre israélien d’extrême droite se rend sur l’esplanade des Mosquées, lors d’une visite controversée

Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale et figure de l’extrême droite, Itamar Ben Gvir, s’est rendu tôt mardi sur l’esplanade des Mosquées, lieu saint au cœur des tensions à Jérusalem Est, en dépit des menaces proférées par le Hamas palestinien.

« Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas », a déclaré mardi M. Ben Gvir après que le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, avait qualifié l’intention du ministre de se rendre sur l’esplanade de « prélude à une escalade dans la région ».

Troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de « Mont du Temple », l’esplanade est située dans la Vieille ville de Jérusalem, dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. En vertu d’un statu quo historique, les non-musulmans peuvent s’y rendre à des heures précises mais ne peuvent pas y prier. Or, ces dernières années, un nombre croissant de juifs, souvent nationalistes, y prient subrepticement, un geste dénoncé comme une « provocation » par les Palestiniens.