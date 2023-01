Adam Green: minimalisme riche

Capitane Records

Aaah, l’antifolk, cette étiquette que se trimballent Kimya Dawson et Jeffrey Lewis notamment, mais aussi Adam Green, justement, moitié des Moldy Peaches avec la même Kimya Dawson ! Ce dernier compte une dizaine d’albums à son actif, parmi lesquels That fucking feeling sorti en avril 2022 mais disponible depuis peu en version vinyle chez les Bruxellois de Capitane. On en profite donc pour y revenir, sur cette poignée de chansons qui s’enchaînent sur 20 minutes à peine et où, clairement, le songwriting et la personnalité priment sur la production. Certaines, contrastant avec les incursions en terres des Balkans (« Red copper room ») ou de western (« All hell breaks loose ») ont d’ailleurs été enregistrées sur son laptop, en version guitare acoustique/voix. Lo-fi peut-être, mais pas moins belles à tomber pour autant (« What’s her face »). Oui, il y a du Leonard Cohen, chez ce garçon !