Luminus annonce les prix de ses nouveaux contrats fixes, Test-Achats met en garde

Ce lundi 2 janvier, Luminus a communiqué les prix d’un contrat fixe trois mois après l’abandon par le fournisseur de ce type de contrat.

Le contrat Comfy, pour une famille de quatre personnes qui se chauffe au gaz et vit dans une maison mitoyenne, s’élèverait à 301,49 euros par mois, selon Sudinfo, ce qui reviendrait donc à 3.600 euros par an. Ce tarif est 30 euros plus cher que le tarif Comfyflex, le même contrat, mais variable. Pour une famille similaire, cela reviendrait à 272,16 euros. « Un taux fixe offre la tranquillité d’esprit. En revanche, il est logique qu’un contrat à durée indéterminée soit plus cher qu’un contrat variable », expliquait le porte-parole de Luminus, Nico De Bie, à nos confrères du Nieuwsblad.

Mise en garde

Le contrat fixe proposé par Luminus est-il réellement intéressant ? Cela dépendra bien sûr de l’évolution des marchés de l’énergie dans les semaines et mois à venir. « Si les prix devaient baisser fortement dans les mois à venir, un contrat fixe pourrait (cependant) s’avérer coûteux », prévenait Leen Vandezande, porte-parole du régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vreg).