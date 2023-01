Attentats de Bruxelles: la bonne poursuite du procès menacée

Certains accusés détenus ne souhaitent pas comparaître au procès des attentats de Bruxelles tant que l’ordonnance sur leurs conditions de transfert ne sera pas respectée. Or, si un accusé n’est ni présent ni représenté, le procès ne peut se poursuivre.

Plusieurs avocats de la défense ont annoncé, mardi, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles, qu’ils risquent de ne plus avoir de mandat pour représenter leurs clients. Certains accusés détenus ne souhaitent pas comparaître à leur procès tant que l’ordonnance sur leurs conditions de transfert ne sera pas respectée. Or, si un accusé n’est ni présent ni représenté, le procès ne peut se poursuivre.

L’avocate de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla, a annoncé qu’il est probable qu’elle n’ait plus de mandat pour représenter son client au procès. Ce dernier est présent à l’audience ce mardi matin mais ne souhaite pas y rester, a déclaré son avocate. Egalement, Me Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi, a affirmé qu’il n’acceptera pas de représenter son client, qui n’est pas présent à l’audience mardi matin, si la décision du juge des référés n’est pas respectée.

Trois accusés ne comparaissent pas

Trois accusés, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi, ont refusé de comparaître mardi matin, dénonçant des conditions de transfert dégradantes. Celles-ci n’ont pas changé, selon leurs avocats, bien que le juge des référés ait ordonné à l’Etat belge de cesser les fouilles à nu systématiques des accusés détenus.

Les parties civiles demandent que le procès se poursuive

Plusieurs avocats des parties civiles ont exprimé leur désir que l’audience du procès se poursuive malgré la vive protestation des avocats de la défense contre le non-respect de l’ordonnance en référé interdisant les fouilles a nu systématiques sur les accusés.

«Les droits des uns et des autres doivent être respectés», a demandé Alexandre Wilmotte. «Il faut bien évidemment respecter les droits des accusés, mais chacun comprendra que les victimes souhaitent avancer. Si certains accusés ne sont pas représentés, la cour peut prendre des mesures afin que le procès se déroule malgré tout», a également rappelé l’avocat, qui défend trois personnes.

«La demande des victimes est claire, c’est qu’on avance», a ajouté Aline Fery, l’une des avocates de Life4Brussels. «Il y a des victimes ou des proches de victimes qui sont venus ici spécialement. Il est plus de 11 heures du matin et nous sommes toujours en train de débattre des conditions de transfert», a-t-elle regretté.

De son côté, le parquet a indiqué estimer «qu’il est dans l’intérêt de ce procès d’aller de l’avant et d’éventuellement demander des explications à l’Etat belge pour voir si la justification existe et respecte l’article 3» de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).