«Quand il y a une urgence, un porte-parole doit répondre présent»

La communication ou le droit, vous avez hésité.

Je suis née à Bruxelles. J’ai fait mes études secondaires puis une candidature en droit à Saint-Louis avant de commencer un Master en journalisme et communication à l’ULB. Et j’ai été la première à faire un Erasmus à l’université de Galatasaray. J’ai toujours hésité entre le droit et la communication, avocate en droit pénal ou journaliste reporter sur le terrain. Et finalement, ce n’est ni l’un, ni l’autre !

Avez-vous toujours été tentée par la communication politique ?