La police belge démantèle un trafic de drogue organisé depuis l’Espagne

La police judiciaire fédérale de Flandre orientale a démantelé un trafic de drogue organisé depuis l’Espagne via des colis postaux.

La police judiciaire fédérale de Flandre orientale a arrêté une bande suspectée d’importer de la drogue depuis l’Espagne via des colis postaux, ont annoncé mardi les autorités. Sept suspects ont été appréhendés en Belgique et deux chefs présumés de la bande avaient été arrêtés en décembre en République tchèque.

L’organisation a vraisemblablement importé plus de quatre tonnes de haschich ou de cannabis, selon la police. « Un colis contenant du cannabis et destiné à une habitante de Drongen (section de la ville de Gand, ndlr) a été intercepté lors d’un contrôle à Zaventem. Un colis similaire a été intercepté à l’étranger avec, comme destinataire, le frère de l’habitante de Drongen, qui réside à Nazareth. »

Les destinataires font partie d’une organisation à plus grande échelle, selon les autorités. « Après une enquête approfondie il ressort qu’une famille (un père, ses deux fils et sa fille) est impliquée, en Flandre, dans la collecte de colis postaux envoyés d’Espagne. Ils le font en collaboration avec une organisation criminelle qui exporte la drogue depuis l’Espagne », souligne la police. Un camion aurait également été utilisé pour faire transiter la drogue jusqu’en Belgique. La police a en outre découvert que la bande louait un box dans un centre de stockage d’Overijse.

Trafic international d’origine chinoise

Selon les autorités, les responsables de ce trafic international sont d’origine chinoise.

Lors de perquisitions menées le 7 décembre à Louvain, Overijse, Drongen, Nazareth, Alost, Gand, Courtrai et Bruxelles, la police a saisi 20 kilos de haschich, 11 kilos de cannabis, plus de 40.000 euros en cash, des montres et bijoux de luxe ainsi que deux voitures. « Les enquêteurs ont également saisi des armes à feu détenues illégalement », ajoute la police.

À lire aussi Enquête: la grande misère de la police judiciaire

C’est lors de ces perquisitions que sept suspects ont été appréhendés. Quatre d’entre eux ont depuis été placés sous mandat d’arrêt. Trois suspects ont été relâchés sous conditions.

Fin décembre, deux responsables présumés du trafic ont été arrêtés en République tchèque. L’un des deux a déjà été livré à la Belgique fin décembre et l’autre le sera prochainement. « La bande pourrait avoir envoyé plus de 400 paquets, pour un total de plus de quatre tonnes de drogues », précisent les enquêteurs.