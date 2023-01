Le bien à la loupe: un double château à Erezée pour 1.200.000 euros (photos)

Située dans le petit hameau touristique de Blier (Erezée), cette propriété rassemble un parc d’un peu plus de 1,5 hectare et un vaste château composé de deux bâtisses des XIXe et XXe siècles. L’ensemble est actuellement affecté à un gîte de grande capacité avec une vingtaine de chambres, 8 salles d’eau et de vastes réceptions. Il est cependant possible d’envisager d’autres projets, comme une division en deux grandes habitations. En plus de ses volumes intérieurs et de son vaste parc, la propriété se caractérise par ses nombreux éléments de caractère : cheminées, parquets, boiseries… Diverses modernisations seront nécessaires mais l’ensemble est habitable.

1

Situation

Cette propriété est implantée à Blier, un hameau faisant partie de la commune d’Erezée. Elle est bordée d’un côté par son vaste parc et de l’autre par une cour (accès et parking) entourée de quelques voisins, dont une auberge-restaurant. La région est prisée pour le tourisme, c’est pourquoi le hameau compte des campings, des restaurants, des sentiers de promenade ou le tramway touristique de l’Aisne. Blier comporte également des arrêts de bus et l’on trouve à 5 minutes en voiture divers commerces, services et écoles – notamment dans le centre d’Erezée. Les villes de Durbuy, La Roche-en-Ardenne ou Marche-en-Famenne sont par ailleurs accessibles en une vingtaine de minutes de route.

2

Etat général

Les traces les plus anciennes du château remontent au XVIe siècle, mais les bâtiments actuels datent du XIXe pour le petit château et du début du XXe pour la bâtisse principale. Les lieux ont connu plusieurs vies et propriétaires et ont notamment servi de quartier général aux troupes américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 1990, l’endroit est utilisé comme gîte mais n’a rien perdu de son caractère. Les deux châteaux comportent en effet de nombreux éléments anciens préservés comme des cheminées, parquets, boiseries, moulures, etc. L’ensemble est habitable mais les châssis sont encore en simple vitrage et la plupart des équipements (chaudière au mazout, cuisines, salles d’eau…) datent des années 1990, il faudra donc prévoir des modernisations.

3

Disposition

La propriété se compose d’un petit et d’un grand châteaux reliés entre eux par un porche surmonté d’une galerie. Le rez-de-chaussée du grand château héberge de grandes réceptions, dont un salon de 66 m2 donnant sur le parc et une salle à manger de 48 m2, mais aussi une cuisine, un petit salon ou encore une salle de billard et un bureau. Au total, cette bâtisse rassemble 16 chambres et 6 salles d’eau (dont certaines avec plusieurs douches) réparties sur les deux étages supérieurs. Le petit château possède quant à lui un rez-de-chaussée avec diverses pièces de vie (cuisine, salle à manger, salon et bar) ainsi que deux étages avec chacun 4 chambres et une salle de bain avec plusieurs douches. Les deux bâtisses communiquent mais peuvent aussi former deux habitations autonomes.

4

Prix

Le prix de vente du château s’élève à 1.200.000 euros. Le bien aura besoin de quelques modernisations – notamment au niveau énergétique – mais il est habitable. Les projets envisageables sont multiples : résidence principale ou de vacances, hébergement touristique…

Surface habitable : 1.538 m2

Chambres : 24

Salles d’eau : 8

WC : 12

Cave : oui

Jardin : oui, parc +/- 1,5 ha

Etat : habitable (modernisations/rénovations à prévoir)

Garage : non, mais parking

PEB : F