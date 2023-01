Coronavirus: ce que l’on sait du variant omicron XBB.1.5 découvert aux Etats-Unis

Nommé XBB.1.5., il serait né d’une fusion de deux sous-variants d’omicron. Il semble être plus résistant aux défenses de nos anticorps développées par les vaccins ou suite à une contamination.

Jusqu’à présent, le XBB.1.5. n’a pas fait son chemin en Belgique. ll serait cependant déjà sur le continent européen, et notamment chez nos voisins français, allemands et néerlandais. Pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé n’est pas très inquiète. Rien n’indiquant pour le moment que le nouveau variant entraîne une forme de maladie plus grave.

