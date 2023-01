Mette Henriette: «Mon origine sami, c’est une présence, un esprit»

C’est le Brussels Jazz Festival, du 12 au 15 janvier, à Flagey. Avec des stars, comme Henri Texier, Emma-Jean Thackeray, Tania Giannouli, Robin Eubanks. Des Belges, comme Nabou, Anneleen Boehme, Black Flowers, Lynn Cassiers. Et une soirée consacrée au label ECM, avec Julia Hülsmann, Wolfert Brederode, Benjamin Lackner et Mette Henriette. Rencontre avec cette dernière.

Mette Henriette est norvégienne, d’origine sami (un peuple du nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande), elle joue du saxophone et compose. Une musique aérienne, intime, souvent mystérieuse, qui reflète les grands espaces de son pays, le vent dans les bouleaux, le soleil de minuit, la terre rude et la joyeuse floraison colorée du printemps. Sa musique est peinture.