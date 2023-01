Classique: 2023, une année de grands anniversaires

En 2022, on célébrait en fanfare le bicentenaire de la naissance de César Franck. Mais 2023 regorge aussi d’événements phares, parmi lesquels plusieurs grands anniversaires. En voici une sélection en dix points.

1

150 ans de la naissance de Sergueï Rachmaninov

C’est sans aucun doute un des anniversaires qui va marquer cette nouvelle année : le 1er avril prochain, on célébrera les 150 ans de la naissance de Sergueï Rachmaninov. Un compositeur iconique et incontournable qui sera déjà célébré lors d’un festival à Bozar du 2 au 5 février prochain. Et au fil de trois récitals lors des Flagey Piano Days (du 8 au 12 février). Avant sans aucun doute de nombreux autres événements.

2