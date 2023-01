Les disques: par ici les sorties

Et « l’industrie » du disque, dans tout ça ? Si la pandémie et la crise ont pu chambouler les secteurs de la distribution et de la fabrication, elles semblent n’avoir en rien affecté l’inspiration des groupes et des artistes. Il en ira de même en 2023 à en juger par ce premier calendrier des sorties annoncées…

Le mois de janvier sera rock, sous la houlette de ce bon vieil Iggy Pop ( Every loser , sortie le 6) et des Italiens de Måneskin dont l’album Rush est attendu pour le 20. La tracklist ne compte pas moins de 17 titres parmi lesquels on a notamment déjà pu entendre « The loneliest » et « Supermodel ». Les lauréats de l’Eurovision ont bossé pour l’occasion avec Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine (dont le chanteur, Zack de la Rocha, devrait, lui, sortir un album solo cette année). C’est le 20 janvier qu’arrivera le nouvel album de