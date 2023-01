Romelu Lukaku revient sur l’élimination des Diables à la Coupe du monde: «On m’a massacré, à juste titre, mais j’ai juste envie de recommencer à jouer»

« Je me sens bien, on a effectué un super travail dernièrement avec l’équipe, le coach et le staff », a-t-il expliqué à Sky Italia. « D’habitude, je récupère rapidement après une blessure mais cette fois-ci c’était plus grave que prévu ».

Et l’ancien Anderlechtois est ensuite revenu sur l’élimination des Diables à la Coupe du monde après un dernier match nul contre la Croatie, lors duquel il a manqué plusieurs occasions de propulser la sélection belge en huitièmes de finale. « J’ai tout fait pour reprendre le plus vite possible mais je n’y suis pas parvenu. Je suis parti pour la Coupe du monde et j’ai joué le dernier match avec deux entraînements dans les jambes sur les 4 derniers mois. Contre la Croatie, cela a été une grande déception mais je me suis dit : ’Romelu, tu n’étais pas à 100 %, tu n’avais fait que deux entraînements. Maintenant, il faut débrancher la prise, te reposer 5 jours et reprendre à zéro. C’est ce que j’ai fait et maintenant je suis prêt. On m’a massacré, à juste titre, mais maintenant, j’ai juste envie de recommencer à jouer. »