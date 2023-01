Procès des attentats de Bruxelles: la bonne poursuite de l’audience sérieusement menacée

On pouvait légitimement espérer, au regard de l’ordonnance rendue jeudi dernier par le juge des référés (et dont les 28 pages ont été lues intégralement par la présidente Laurence Massart à la réouverture de l’audience), que le procès des attentats reprendrait sur une base stable et sereine ce mardi matin. Il n’en fut rien.

En effet, il a fallu constater dès l’ouverture des débats l’absence de trois des accusés comparaissant détenus (Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi), qui ont fait le choix de ne pas se rendre au palais de justice. Leurs avocats ont apporté des clarifications, en invoquant le non-respect de la décision rendue la semaine dernière qui, pour rappel, a ordonné la fin de la « pratique systématique des fouilles à corps avec génuflexions » telle qu’imposée jusqu’alors aux demandeurs, sous peine d’astreintes – l’ordonnance est toujours « appelable » à ce stade. Et ce après avoir observé qu’une telle pratique constituait prima facie une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit le recours à des traitements inhumains ou dégradants.

Comme l’a notamment résumé l’avocat de Bilal El Makhoukhi, Me Nicolas Cohen, la défense avait pourtant cru entrevoir des signaux d’espoirs lundi, alors qu’il avait été préalablement demandé aux concernés de remettre aux services de sécurité des vêtements propres en vue de l’audience du lendemain, pour que ceux-ci soient préalablement fouillés. Espoirs vite douchés. « Malheureusement ce matin, lors de ce changement de vêtements, on a demandé à mon client de procéder à une fouille à nu et de faire des génuflexions. C’est là qu’il s’est arrêté en demandant pourquoi. On lui a dit que c’était le protocole. »

« Ils m’ont dit : “Tous les jours.” »

Des avocats d’accusés pourtant bien présents dans la salle se sont aussi plaints de la situation, certains assurant que leur client n’avait accepté de venir que dans le but de s’expliquer. C’est ainsi, les nerfs à vif, que Sofien Ayari a déclaré avoir été soumis le matin même à une fouille corporelle avec génuflexions justifiées au nom « du protocole ». « Beaucoup de choses en prison ne me plaisent pas. Je n’aime pas qu’on me touche, je n’aime pas les palpations. Mais on est en prison, c’est normal, il faut s’y faire. Mais ces fouilles à nu, devant trois policiers et avec génuflexions, tous les jours et pendant neuf mois, c’est impossible. Quand je viens ici, il faut que je sois alerte et concentré sur les débats, car je vais être jugé, je dois me défendre, je dois répondre à des questions », a-t-il déclaré.

« Ce matin, les policiers étaient là, ils m’ont dit qu’il y avait une nouvelle procédure. “Tu te tournes et tu fais 3 flexions”. J’ai demandé si c’était juste aujourd’hui ou si ce serait tous les jours », a-t-il poursuivi. « Ils m’ont dit : “Tous les jours.” Donc rien ne changera. Il y a eu un jugement, ce n’est donc pas un caprice. On ne peut pas supporter tout cela sans être agressif, sans être en colère. »

Et l’accusé de conclure son intervention par ces considérations adressées aux parties civiles : « Quel serait mon plaisir face à quelqu’un qui a souffert, qui veut des réponses, d’essayer que le procès n’ait pas lieu ? Moi je n’ai rien à perdre, j’ai déjà été pris 50 ans. Si je réponds à des questions, c’est parce que j’ai du respect pour ces personnes. »

Des parties civiles qui tombent de haut

Sur la base du même contexte, le conseil de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla a fait savoir que dans de telles conditions, son client ne l’autoriserait pas à le représenter pour la suite de l’audience. D’autres ont évolué sur la même ligne, à l’instar de Me Jonathan De Taye, avocat d’Ali El Haddad Asufi : « Je ne viendrai pas ici faire le clown pendant que mon client est dans une cellule et qu’on ne respecte pas l’Etat de droit ».

Si certains avocats refusent de représenter leur client en leur absence, cela pose bien la question de la continuité du procès qui ne peut en principe pas se poursuivre sans eux. Sur interrogation de la présidente, Me Delphine Paci, avocate de Salah Abdeslam, a exprimé par ailleurs la volonté d’une partie au moins de la défense de déposer, au vu de la situation, des conclusions sur une violation de l’article 6 de la CEDH (qui consacre le droit à un procès équitable) dans le cadre du procès. « Visiblement, l’Etat belge ne se conforme pas à la décision. »

Du côté des victimes, on tombe de nouveau de haut. Me Alexandre Wilmotte, avocat de parties civiles, a notamment réclamé la parole pour évoquer la nécessité d’aller de l’avant. « Quelle est la décision qu’il convient de prendre ? Il faut continuer ce procès indépendamment des difficultés qui se posent. La cour a la possibilité de prendre des mesures par rapport à cela, il y a des dispositions qui permettent de remédier à ce genre de difficultés. Chacun comprendra aussi que les victimes veulent progresser dans ce procès. »