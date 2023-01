Coronavirus: les variants circulant en Chine «ne constituent pas un défi» pour l’UE, rassure l’ECDC

« Le nombre de cas de covid-19 a atteint un niveau record en Chine continentale, avec un pic le 2 décembre dernier. Au cours des trois dernières semaines, l’incidence a diminué, probablement aussi en raison d’un nombre plus faible de tests effectués, ce qui a généré moins de détections d’infections. On manque toujours de données fiables sur les cas en Chine de covid-19, les admissions dans les hôpitaux, les décès ainsi que sur la capacité et l’occupation des unités de soins intensifs (USI). On s’attend à des niveaux élevés d’infections par le SARS-CoV-2 et à une pression accrue sur les services de santé en Chine dans les semaines à venir, en raison de la faible immunité de la population et du relâchement des interventions non pharmaceutiques », selon cet avis de l’ECDC.

Toutefois, « étant donné l’immunité plus élevée de la population dans l’UE/EEE, ainsi que l’émergence antérieure et le remplacement ultérieur des variants circulant actuellement en Chine par d’autres sous-lignées omicron dans l’UE/EEE, une recrudescence des cas en Chine ne devrait pas avoir d’impact sur la situation épidémiologique du covid-19 dans l’UE/EEE », selon l’agence.

La semaine dernière déjà, l’ECDC avait jugé « injustifiée » l’imposition de mesures de dépistage et des restrictions d’entrée dans l’UE pour les voyageurs en provenance de Chine.