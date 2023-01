«À propos de 2022»: Marius Gilbert dans le monde d’après covid

Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. Aujourd’hui, on parle de santé. Comment s’en est-on sorti sur le front sanitaire en 2022 ? La réaction face à l’épidémie de variole du singe a-t-elle été à la hauteur de ce que l’on avait appris suite au covid ? Comment détecter les « signes du monde d’après-covid » ? Quelle place laissons-nous à la science dans les médias et à l’université dans la société ? On en parle avec l’épidémiologiste Marius Gilbert.

