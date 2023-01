Construction en bois: les buildings se mettent à pousser

Le premier immeuble en bois de Bruxelles, le Monteco, huit étages, vient d’être investi par ses occupants, à savoir la banque Nagelmackers. En Scandinavie, on en est à vingt étages ! Coup de projecteur sur ces nouveaux as du ciel.

Construire des maisons en bois n’étonne plus personne. Par contre, monter des immeubles de plusieurs étages en bois est relativement neuf. Depuis trois ou quatre ans, pourtant, on commence à voir apparaître des réalisations de ce type. Soit tout en bois, soit hybride (bois-béton ou bois-acier).

Un premier exemple, dans la capitale : en décembre, les cadres de la banque Nagelmackers ont investi leur nouveau siège social. Le bâtiment neuf en question est situé dans le quartier européen, rue Montoyer. Son nom ? Le Monteco, contraction de « Montoyer » et d’« écologie ». Selon la société, il est le « premier immeuble en bois de Bruxelles ». Financé par les promoteurs Nextansa et Ion et réalisé par les constructeurs Wood Shapers et BPC, il compte huit étages, dont les deux derniers en retrait pour ménager de la place à une terrasse. A l’exception d’un noyau en béton, la sous-structure de ce bâtiment de 3.700 m2 est entièrement en ossature bois.