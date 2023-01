Châteaux, contes et féeries: trois activités culturelles immanquables

Vous n’échapperez pas – et c’est tant mieux – aux escapades de Noël en famille en cette période de fêtes. A Bruxelles et en Wallonie, des lieux emblématiques s’ouvrent au public le temps d’un spectacle son et lumière ou d’un conte interactif.

Dans la sélection de la semaine, impossible de passer à côté de la visite théâtralisée qui se donnera au château de Seneffe du cinq au huit janvier en compagnie de Charles-Édouard de la Sapinière, le plus farfelu des conservateurs. Passionné par le XVIIIe siècle, amateur de bon vin et de repas mondains, de la Sapinière collectionne des objets insolites qu’il conserve dans son loft. Il fredonne des airs de musique classique et s’intéresse aux fake news. Passez toute une après-midi au Domaine de Seneffe et découvrez tout ce qu’il peut vous offrir.