Algérie: fermeture spectaculaire d’un des derniers médias libres du pays

La fermeture de Radio M et l’arrestation de son directeur signent une fin d’année sombre pour la liberté de la presse. « El Watan » est à deux doigts de la fermeture, et l’autocensure règne en maître.

L’année 2022 s’achève en Algérie par un brusque tombé de rideau pour la liberté de la presse, après la fermeture pour le moins spectaculaire, le 24 décembre, des locaux d’un des derniers médias restés encore libres, Radio M, et l’arrestation, le jour même, de son directeur, Ihsane El-Kadi. Radio M qui fait partie, avec le site Maghreb Emergent, de l’agence Interface Médias, était, en effet, le seul média à continuer à donner encore la parole aux opposants, en défiant une censure de plus en plus pesante.

Cette décision semble d’autant plus incompréhensible que le pouvoir commençait à donner l’impression de lâcher du lest, à travers notamment les mesures de largesse annoncées au profit des derniers journalistes détenus dans le sillage des arrestations visant les activistes du mouvement de protestation du 22 février 2019.