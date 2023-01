Les Etats-Unis cachent mal leur embarras vis-à-vis du gouvernement Netanyahou

Comment rester fidèle à une alliance « indéfectible » et au caractère sacré réitéré chaque année depuis plus d’un demi-siècle quand l’objet de ce partenariat privilégié, l’Etat d’Israël, prend, à travers la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale, la direction opposée à celle des valeurs prétendument chéries en commun, comme la démocratie ou les droits de l’homme ? Cette question difficile se pose avec acuité à Washington depuis le 29 décembre et les débuts de la coalition menée en Israël par Binyamin Netanyahou et dans laquelle on trouve d’authentiques suprémacistes juifs qui parlent par exemple d’annexer la Cisjordanie occupée.