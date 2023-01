BuyerSide: «Les biens seront analysés sur le plan énergétique»

Cofondateur de BuyerSide, une société immobilière de conseil à l’acquisition basée à Bruxelles, Adrian Devos dresse quelques pistes pour 2023. « Nous devrions assister à un prolongement des six derniers mois de 2022 durant lesquels, et pour les raisons qu’on connaît, le marché a connu un ralentissement », commence-t-il par dire. « Beaucoup d’éléments nouveaux sont intervenus et ont changé le marché. Une des questions est de savoir ce que feront les taux d’intérêt. On parle d’une stabilisation à 3,5 % mais tant la Fed (NDLR : la banque centrale des Etats-Unis) que la BCE (Banque centrale européenne) ont encore augmenté leurs taux. Cela va encore impacter le marché. »