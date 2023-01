Immobilier: la ruée vers les logements moins énergivores

Que faut-il attendre de l’année qui vient de s’ouvrir sur le plan immobilier ? Vaste question, que beaucoup se posent, mais à laquelle il n’est pas simple de répondre.

CEO du réseau d’agences immobilières ERA pour la Belgique (plus de 100 agences), Johan Krijgsman pointe un élément qui a trait à la transition écologique à laquelle la Belgique va devoir se plier. Signalons ici qu’elle s’y plie déjà mais elle va devoir (très) fortement intensifier le passage aux énergies renouvelables si elle veut répondre aux objectifs fixés par l’Europe d’ici à 2050 (neutralité carbone). « Dans quelques mois, nous assisterons à une transition des installations au gaz vers les pompes à chaleur », dit-il ainsi. « Géothermie, panneaux photovoltaïques… De nouvelles sources d’énergie vont faire chuter les installations au gaz de leur piédestal. Dès 2026, aucun raccordement au gaz naturel ne sera plus possible dans les nouvelles constructions. »