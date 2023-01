Les stations de ski de moyenne altitude ont-elles encore un avenir?

Avec une météo plus clémente que jamais, la moitié des pistes de ski en France ont été obligées de fermer le 27 décembre. Faute de neige, le lancement de la saison avait déjà été difficile. Val Thorens a beau être la station la plus haute d’Europe, elle n’a pas pu ouvrir le 19 novembre, comme prévu. Plus bas, une multitude de stations ne demandait qu’une chose à Noël : de la neige. Elles n’ont pas toutes été exaucées. Dans les Pyrénées ariégeoises, par exemple, la station familiale de Guzet a accueilli les premiers vacanciers, en leur proposant des activités… d’été, comme du kart et de la luge sur rail.