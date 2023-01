«Lettre de la City»: Le Big Bang 2.0, ou la place de Londres à guichets ouverts

Regardez loin, c’est regarder tôt », a dit l’astrophysicien Hubert Reeves. C’est ce qu’a décidé de faire le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, en lançant en grande pompe le Big Bang 2.0. Le projet de réforme présenté en décembre doit bouleverser les réglementations et les structures de la première place financière européenne. Du jamais vu depuis l’onde de choc de 1986 – sous le nom de Big Bang – qui avait démantelé barrières et us et coutumes d’une institution vieille de plus de trois siècles en inaugurant l’ère de l’argent-roi et des golden boys.