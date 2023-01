Cyclocross: Mathieu van der Poel s’impose en solo devant Wout van Aert à Herentals

Mathieu van der Poel a remporté la 4e des huit épreuves de cyclocross comptant pour le trophée X2O mardi à Herentals, en s’imposant devant Wout van Aert chez lui.

Le champion de Belgique manque ainsi une 4e victoire de suite, victime d’une crevaison en préparation du sprint avec son grand rival.

Victime d’une chute à Baal deux jours plus tôt, le Britannique Tom Pidcock, champion du monde, avait déclaré forfait. La victoire s’est ainsi jouée entre les deux autres ténors, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, même si Jens Adams a fait le premier tour en tête.

Eli Iserbyt, 3e, conserve sa place de leader au général devant le Néerlandais Lars van der Haar, 4e à Herentals.

Chez les dames, en l’absence de Fem van Empel, qui a fêté sa rentrée par une victoire à Baal dimanche, c’est une autre Néerlandaise de 20 ans, Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) qui a imposé ses vues à Lucinda Brand, 2e à 27 secondes signant sa 7e victoire de la saison. Annemarie Worst, 3e à 1:13., et Ceylin del Carmen Alvarado 4e à 1:17. complète un top 5 100% aux couleurs des Pays-Bas.

Pour sa rentrée après deux semaines de pause, Sanne Cant, championne de Belgique, est 5e place à 2:07.

Victime d’une crevaison en début de course, loin du poste matériel, la Néerlandaise Denise Betsema (10e à 4:23.) n’a pas lutté pour les premières places et doit céder son maillot de leader au général à Lucinda Brand, 33 ans, qui possède désormais 26 secondes d’avance sur Betsema et 29 sur Alvarado.

En Espoirs, Emiel Verstrynge, champion d’Europe, a devancé le champion du monde Joran Wyseure.