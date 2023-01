Bruxelles est un sujet littéraire

Avec leurs « Guides littéraires de Bruxelles », Paul Aron et Laurence Brogniez offrent les regards d’écrivains sur la ville. Passionnant.

On l’appelait Johnny Bruxelles pas seulement parce que c’était son pseudonyme mais aussi parce qu’il était inséparable de Bruxelles, qu’il y était né, qu’il allait certainement y mourir, qu’il aimait Bruxelles, qu’il en connaissant chaque rue et, dans chaque rue, chaque maison, et que derrière chaque maison, il devinait les jardins, les cours, les arrière-cours. » Cette profession de foi, c’est Philippe Blasband qui l’écrit, dans Johnny Bruxelles, un roman paru en 2005. C’est tout un quartier qu’il décrit, autour de l’ULB et de la VUB. Et c’est une excellente porte d’entrée dans la collection des Guides littéraires de Bruxelles, aux éditions de l’ULB.