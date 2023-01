Blocus en boîte: étudier jusqu’au bout de la nuit

Ouverte depuis une heure, la salle est déjà bien remplie. Une quarantaine d’étudiants sont assis en groupe, concentrés et regards fixés sur leur écran d’ordinateur. Le silence règne, ce qui en étonne plus d’un. Habituellement, ils se réunissent dans cette salle pour danser jusqu’à pas d’heure. Ryan, étudiant en éducation physique à l’UCLouvain (Université catholique de Louvain) et habitué des Jeux d’Hiver, le remarque : « Ça me fait très bizarre, j’ai envie de raconter des anecdotes partout où on passe ».

Le concept existe déjà depuis plusieurs années et se veut 100 % belge. Cette année, l’équipe du Study Club Red Bull organise la sixième édition mais seulement la deuxième dans cette discothèque bruxelloise. Depuis, l’événement s’est répandu dans d’autres pays européens tels que la Suède, les Pays-Bas ou encore la Suisse.