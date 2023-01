Carte blanche: Le Qatargate, et après?

Le scandale de corruption qui touche le milieu politique européen nous affecte toutes et tous. D’aucuns s’imaginent les mallettes d’argent qui circulent et s’échangent au bar du Parlement européen. Un clin d’œil – amer, désabusé ou empreint de colère – qui revient désormais dans les conversations entre la crise énergétique et la crise démocratique. Les noms de députés circulent, dont l’action et le rôle questionnent : comment est-ce possible ? Quelles règles existent, quelles sanctions ? Comment savoir ce que font les élus que l’on envoie une fois tous les cinq ans au Parlement européen ? Et surtout comment le font-ils, avec qui et à quelle(s) fin(s) ? L’intérêt général et des citoyens est-il au cœur de l’action politique ?