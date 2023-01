Omar Sy à propos de «Tirailleurs»: «Pour ce rôle, j’ai volé beaucoup à mon père»

Il est fier Omar Sy, fier d’avoir joué et coproduit Tirailleurs, de Mathieu Vadepied, un film qui rend hommage aux milliers d'Africains qui se sont battus pour la France. Plus de 200.000 lors de la Première Guerre mondiale, dont 30.000 morts sur les champs de bataille. L’idée du film est née sur le tournage d’Intouchables où Mathieu Vadepied était directeur photo et glissa à Omar Sy : « Et si le Soldat inconnu était un tirailleur sénégalais ? » Dix ans plus tard, l’idée est devenue un film, qui fit l’ouverture de la section « Un certain regard » en mai dernier au Festival de Cannes. « Ce film est une manière pour moi de dire ce que je pense, où je me situe aussi par rapport à la France, ce que je lui dois et ce qu’elle me doit, aussi » dit l’acteur star de la série Lupin, très attaché à ses racines franco-sénégalaises mais qui mène parallèlement une carrière aux Etats-Unis et s’apprête à tourner avec John Woo.