Herreweghe: envolées célestes et passages intenses

Phi

Court oratorio de Ludwig van Beethoven (environ 50 minutes), Christus am Ölberge (Le Christ au Mont des Oliviers en français), fut composé en 1801, en seulement « 14 jours » et « au milieu du tumulte », sur un livret de Franz Xaver Huber alors très populaire. Une œuvre qui n’est pas la plus célèbre du compositeur et qui restera d’ailleurs son seul oratorio. Il s’agit toutefois d’une partition à la force dramatique certaine, faite d’envolées célestes et de passages intenses dans lesquels Philippe Herreweghe emmène son Collegium Vocale et l’Orchestre des Champs-Élysées, avec une baguette attentive et un soin du détail qui permettent de créer une vraie cohésion. Soulignée encore par les solistes, avec la puissance vocale de Sebastian Kohlhepp, l’éclat d’Eleanor Lyons et le coffre de Thomas Bauer.