Cristiano Ronaldo sur son transfert à Al-Nassr: «Un contrat unique parce que je suis un joueur unique»

Sous contrat depuis le 1er janvier dernier avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a été ce mardi soir aux yeux du monde entier. Dans le stade Mrsool Park de Riyad 30 000 personnes étaient présentes sur place pour assister à la présentation de la star portugaise.

Lors de sa présentation, Cristiano Ronaldo a évoqué son choix de signer en Arabie saoudite : « Pour l’instant, je me sens très bien. Je suis fier d’avoir pris cette grande décision, pour ma vie et le football. En Europe, mon travail a été fait, j’ai tout gagné, joué dans de grands clubs. En Asie, Al-Nassr m’a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d’inspirer les jeunes générations. »