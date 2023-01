Etats-Unis: George Santos, un «talentueux Monsieur Ripley» chez les républicains

Le républicain, qui a ravi aux démocrates un district de l’Etat de New York lors des midterms de novembre dernier et permis à son parti de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, a largement inventé son CV.

George Santos aurait pu être le « poster boy » du Parti républicain : en ravissant aux démocrates un district de l’État de New York, fief historique de la gauche américaine, il incarnait cette reconquête conservatrice dans les urnes, lors des midterms du 8 novembre dernier, qui permettait reprendre le contrôle, d’une courte tête, de la Chambre des représentants (222 sièges sur 435).

Mais, à 34 ans, George Santos souffre d’un vilain défaut : une propension soutenue à affabuler, comme en témoignent des études supposément brillantes au Baruch College, (City University of New York), des postes dans la finance chez Goldman Sachs et Citigroup. Ecumant le 3e district de Long Island, il évoquait sa mère juive et l’odyssée de ses grands-parents maternels, censés avoir survécu à l’holocauste en fuyant au Brésil. Santos se décrivait comme un « Juif latino » et gay, espérant concilier tous ces mondes dans les urnes, et tançait ceux qui osaient douter de lui.