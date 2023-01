Le livre imprimé «à la demande» au secours des éditeurs

Les plus grands éditeurs belges, y compris de bande dessinée, sont-ils à la veille d’un basculement technologique – l’édition « à la demande » sur imprimantes digitales ? Dans une communication récente, les éditeurs belges y ont vu une possible « planche de salut », susceptible de réduire des coûts qui, pour l’heure, explosent. Le bénéfice se marquerait notamment sur les stocks et la consommation au plus juste du papier.