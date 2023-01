L’âge, le physique et le handicap: premiers facteurs de discrimination à l’embauche

Deux chercheurs de l’Université de Gand ont recensé les grands facteurs d’exclusion du marché du travail, basés sur 900.000 tests à l’aveugle sur 15 ans. Conclusion : les discriminations ne sont pas seulement ethniques et, malgré les campagnes, elles ne reculent pas.

Selon que vous soyez une personne jeune, plus âgée, handicapée ou non, d’origine européenne ou étrangère, au physique considéré comme attractif ou non, vos chances de succès sur le marché du travail seront très différentes, à niveau de qualification égal.

Ce constat, souvent ressenti, deux chercheurs de l’Université de Gand, Louis Lippens et Stijn Baert, viennent de l’objectiver davantage, en compilant de très nombreuses études scientifiques parues en Belgique et dans le reste du monde sur le sujet. « Nous nous sommes basés uniquement sur les travaux ayant recours aux tests à l’aveugle, avec l’envoi de faux curriculum vitae, précise Louis Lippens. Au total, nos constats découlent de 900.000 de ces tests. »