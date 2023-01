Polémique sur les fouilles: la tournure surréaliste du procès des attentats de Bruxelles

On pouvait légitimement espérer, au regard de l’ordonnance rendue jeudi dernier par le juge des référés, que la très épineuse question des fouilles corporelles parasitant le procès des attentats depuis la mi-décembre serait enfin évacuée. Et que par la même occasion, l’audience pourrait reprendre sur une base saine et stable. Il n’en fut absolument rien, doit-on conclure à l’issue d’une journée d’audience digne d’un très mauvais roman kafkaïen.

Au contraire, les débats n’auront finalement fait que tourner autour de cette question, tandis que pratiquement tous les accusés ont regretté n’avoir constaté aucun changement significatif dans la fouille à nu qu’ils ont été amenés à subir avant de partir pour le palais de justice ce mardi. Et ce malgré l’interdiction formelle prononcée par la justice bruxelloise quant au fait de mener de tels contrôles sur une base systématique.