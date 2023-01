Tennis: Boris Becker va faire son grand retour à la télévision un mois après sa sortie de prison

Condamné fin avril par la justice anglaise à deux ans et demi de prison pour des infractions financières, l’ancien N.1 mondial a été libéré le 15 décembre après huit mois de détention et a été expulsé du Royaume-Uni.

Vainqueur de six tournois du Grand Chelem dans sa carrière (Wimbledon en 1985, 1986 et 1989, l’US Open en 1989 et l’Open d’Australie en 1991 et 1996), Becker, qui a atteint la première place du classement mondial en 1991, interviendra sur Eurosport tous les jours autour de 08h45 (françaises) et après les sessions nocturnes de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier).