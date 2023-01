Mestdagh passe officiellement sous pavillon Intermarché

Les 77 supermarchés changent de logo et d’assortiment de marque propre ce mercredi. Rien d’autre ne change pour l’heure pour les consommateurs et pour les salariés.

Ne dites plus « Carrefour Mestdagh » mais « Intermarché by Mestdagh ». Le parc de 86 supermarchés belges a en effet été racheté par le Groupement des Mousquetaires (qui exploite déjà 77 magasins Intermarché en Belgique), avec la bénédiction de l’autorité de la concurrence. C’est ce mardi que ce rachat, annoncé en mars 2022, a pris formellement effet. A partir de ce mercredi, place au nouveau logo du distributeur français en façade et à l’intérieur des magasins. C’est ce qui marquera le plus les consommateurs, de même que la sortie de rayons des produits de marque propre Carrefour pour un remplacement des articles Intermarché. Hormis ces deux changements bien visibles, rien ne bouleversera pour l’heure les habitudes des clients de ces grandes surfaces, indiquent Mestdagh et Intermarché.

Contrats maintenus

Pour les 2.000 salariés de la centrale, du centre logistique de Gosselies et des points de vente intégrés (la moitié des magasins), c’est aussi la continuité promettent les deux entités, bien conscientes de l’émotion au sein du personnel et de leurs syndicats qu’a suscitée le rachat de la société Mestdagh. Les contrats d’emploi restent inchangés. « Nous nous réjouissons de pouvoir enfin présenter notre plan ambitieux pour l’ensemble des magasins Mestdagh aux partenaires sociaux le 9 janvier », précise la société passée sous pavillon Intermarché.