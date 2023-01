Serie A: Romelu Lukaku a faim de compétition

Romelu Lukaku piaffe d’impatience. Après des pépins physiques et une Coupe du monde aussi courte que frustrante, l’attaquant belge monte en puissance. S’il n’est sans doute pas encore à 100 %, il est de nouveau opérationnel pour le choc de ce mercredi contre le Napoli, toujours invaincu en Serie A. « Je me sens bien, on a effectué un excellent travail avec l’équipe, le coach et le staff. D’habitude, je récupère rapidement après une blessure mais, cette fois-ci (NDLR : rechute musculaire à la cuisse gauche), c’était plus grave que prévu », indiquait l’ancien Anderlechtois qui a profité de deux rencontres amicales pour retrouver le chemin des filets (contre Reggina).