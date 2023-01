Réussite scolaire: pourquoi les filles sont plus performantes que les garçons

C’est un fait, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes. Alors que la recherche s’était plutôt attardée sur la dimension neurobiologique et les stéréotypes de genre, une étude épingle le rôle des stratégies d’apprentissage au bénéfice des filles.

Que ce soit en Belgique francophone, ou plus largement dans les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) le constat est sans appel : les filles sont significativement plus nombreuses à obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur que les garçons. En Belgique, 56,5 % des femmes âgées de 25 à 34 ans, contre 43 % des hommes, sont titulaires d’une licence, d’un master ou d’un doctorat, selon le dernier rapport de l’organisation internationale. Un écart qui ne fait que se creuser puisque la proportion de femmes diplômées de l’enseignement tertiaire est de 51,5 % dans la tranche des 55-64 ans.