Etats-Unis: fiasco républicain en ouverture du Congrès, la session ajournée Les élus de la Chambre américaine des représentants ne parviennent pas, pour le moment, à élire un président, après trois tentatives infructueuses du républicain Kevin McCarthy, une première en 100 ans.

Alors qu’il lui fallait verrouiller 218 votes, Kevin McCarthy (photo) n’en a obtenu que 203 et - suprême camouflet – laissant son rival démocrate Hakeem Jeffries le dépasser avec 212 voix. - EPA

Correspondant aux Etats-Unis Par Maurin Picard Publié le 3/01/2023 à 22:04 Temps de lecture: 3 min

J’aime les plans foireux, mais alors celui-là, il dépasse tout ! » Abasourdi, un élu républicain anonyme confie sa surprise après le psychodrame survenu au Capitole lundi après-midi : Kevin McCarthy, le républicain de Californie qui, à 57 ans, rêvait de succéder à la démocrate Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre des représentants, a échoué. Dans les grandes largeurs, et à deux reprises. Alors qu’il lui fallait verrouiller 218 votes sur les 222 sièges détenus par la nouvelle (et courte) majorité conservatrice, il n’en a obtenu que 203, perdant 19 soutiens au passage, et – suprême camouflet – laissant son rival démocrate Hakeem Jeffries le dépasser avec 212 voix. Aucun des deux hommes n’ayant atteint le minimum requis, un deuxième tour a aussitôt été ordonné, un scénario inédit sur la colline du Capitole depuis un siècle. Et à nouveau, McCarthy s’est arrêté à 203 voix, contre 212 à Jeffries et 19 à son premier rival à droite, Jim Jordan. Un troisième scrutin a donné cette fois 20 voix à Jordan, un quatrième tour étant déjà prévu. La session est ajournée jusqu'à mercredi après-midi.

Pour Kevin McCarthy, l'humiliation est totale. Depuis son entrée au Capitole en 2007, le natif de Bakersfield rêvait d'accéder à la présidence de la Chambre des représentants. En 2015, déjà, il avait dû renoncer, barré dans ses ambitions par les radicaux du Freedom Caucus qui venaient de réaliser l'exploit de détrôner le modéré John Boehner, avant d'installer le jeune Paul Ryan, finalement désavoué à son tour en 2017. 2023 aurait dû, selon toute justice politique, être l'année de McCarthy. Sous l'ère Trump, celui-ci n'avait reculé devant aucune compromission, aucune indignité, pour préparer son ascension logique à la présidence de la Chambre. Il avait cependant sous-estimé le mépris de la frange extrémiste à son égard. Taxé de « RINO (Republican in name only) », modéré sans fortes convictions conservatrices, McCarthy avait navigué à vue durant l'ère Trump, proclamant son allégeance à Donald Trump avant de brièvement le lâcher après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le 28 janvier suivant, il se prosternait à nouveau devant l'ex-retraité dans son antre de Mar-a-lago, ayant pris conscience qu'il lui fallait engranger le soutien du « peuple de Trump », alias les « MAGA » (Make America Great Again) et leurs casquettes rouges. Jamais un favori du GOP (Grand Old Party) n'avait paru plus faible, depuis l'anonyme Frederick Gillett en 1923 auquel il fallut 9 tours de scrutin pour s'installer au perchoir.