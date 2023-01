Castle Malting : le fleuron belge de la malterie passe sous bannière française

Le malteur français Soufflet, numéro 2 mondial, va racheter la Malterie du Château de Belœil. Pour son propriétaire, elle était arrivée au maximum de sa capacité de production et de livraison.

L’année 2023 démarre sur les chapeaux de roue dans le monde brassicole belge puisque la Malterie du Château, et plus précisément sa division « Castle Malting » est en passe d’être rachetée officiellement par le numéro deux mondial du secteur, la malterie française Soufflet qui gère 28 malteries dans le monde, et fait partie du groupe agro-alimentaire InVivo qui souhaite à terme devenir le leader de cette filière.