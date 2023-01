L’horrible blessure de Donny van de Beek en Premier League: la jambe du médian mancunien se plie dans le mauvais sens à cause du tacle d’un adversaire… non sanctionné (vidéo)

Donny van de Beek, milieu de terrain de Manchester United, a été contraint de céder sa place peu avant la mi-temps ce mardi soir, lors de la rencontre face à Bournemouth. Et il pourrait bien manquer plusieurs semaines de compétition. Au minimum…

Donny van de Beek a vraiment la poisse. Arrivé en septembre 2020 à Manchester United contre un joli chèque de 39 millions d’euros, l’ancien de l’Ajax Amsterdam n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sur l’échiquier des Red Devils. Toutefois, avec l’arrivée d’Erik ten Hag, son ancien mentor chez les Ajacides, à la tête de l’équipe mancunienne, on pouvait espérer voir le Batave bien plus souvent sur le pré. C’était sans compter sur une blessure encourue en début de saison qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois et demi.

Ce mardi soir, à l’occasion de la rencontre de Premier League face à Bournemouth, le joueur de 25 ans retrouvait les joies de la titularisation, la deuxième seulement en championnat cette saison. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour van de Beek. En effet, après un contact particulièrement rugueux avec le défenseur Senesi, le Néerlandais a été contraint de céder sa place, juste avant la mi-temps. Et quand on revoit les images de cette blessure, on comprend pourquoi…

Après avoir touché le ballon, le défenseur vient violemment percuter la jambe droite du Mancunien, qui s’est pliée dans le mauvais sens. Touché au genou, Donny van de Beek pourrait manquer plusieurs semaines (voire mois) de compétition, ce qui devra être confirmé par les examens qu’il va passer. Notons toutefois que ce tacle n’a même pas été sanctionné d’un carton jaune…