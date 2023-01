Des pompiers bruxellois victimes d’une «agression verbale d’une extrême violence»: «C’est la personne blessée qui est l’autrice des faits»

Deux ambulanciers des pompiers de Bruxelles ont été agressés verbalement mardi soir par un individu poignardé qu’ils tentaient de soigner, ont indiqué mercredi le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw et le délégué permanent SLFP Eric Labourdette. La police a dû intervenir et les secouristes ont porté plainte.

« Le patient s’est tout à coup énervé et a voulu s’en prendre physiquement aux agents », a précisé M. Labourdette. « La police est rapidement intervenue pour maîtriser l’homme qui, ensuite, a lancé aux pompiers qu’il savait où ils travaillaient et allait venir leur ’faire la peau’. »

Sous le choc, les deux ambulanciers n’ont pas terminé leur service et sont en incapacité de travail. « Ils ont porté plainte », a ajouté Walter Derieuw. « L’équipe de Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de l’hôpital universitaire UZ Brussel était également sur place. Le service compte aussi déposer plainte et se constituer partie civile. »