Cristiano Ronaldo veut faire le show lors de sa présentation à Al-Nassr… et rate complètement son geste technique (vidéo)

« Mon travail est terminé en Europe, j’y ai tout gagné, j’ai joué dans les plus grands clubs et c’est un nouveau défi pour moi en Asie », a déclaré Ronaldo lors d’un bref point presse. « Je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait offert cette opportunité. Je suis très heureux et fier d’être ici et j’espère pouvoir inspirer les futures générations. »

En rejoignant l’Arabie saoudite à 37 ans, ’CR7’ assure cependant que sa carrière « n’est pas terminée ». « Je ne fais pas attention à ce que les gens disent. J’ai eu plusieurs offres en Europe mais aussi au Brésil et aux Etats-Unis mais j’ai fait le choix de venir en Arabie saoudite. De plus, le championnat saoudien est très compétitif et peu de gens le savent. »