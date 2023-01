Le paradoxe de guerre allemand: des véhicules high-tech qui se détraquent au combat

Trop de gadgets et trop peu de fiabilité, avec le risque de finir à l’atelier sans avoir tiré un seul coup de feu. L’Allemagne est aux prises avec un paradoxe de guerre, semblable à celui qui pourrait affecter toutes les armées de l’Otan : les véhicules de combat les plus récents, dotés d’équipements de pointe, ne résistent pas à l’épreuve du combat et tombent immédiatement en panne. Une situation également vécue par les Ukrainiens dans les tranchées du Donbass : les systèmes d’artillerie occidentaux de dernière génération, comme les automoteurs français Caesar, ont besoin d’un entretien minutieux et difficile à mettre en place dans les campagnes boueuses du Donbass.