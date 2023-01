Epidémie de grippe: un hôpital reporte ses opérations non urgentes

Plusieurs membres du personnel sont malades ou en vacances, ce qui a poussé l’établissement à agir. Désormais, les soins non urgents sont réduits à 70 %.

Depuis plusieurs semaines, le virus comme la grippe et le coronavirus mettent à nouveau sous pression les hôpitaux. C’est le cas notamment de l’UZ Leuven qui a été contraint de prendre une décision radicale concernant son activité hospitalière.

Avec l’épidémie de grippe et la période de vacances, l’UZ Leuven a décidé de reporter les opérations non urgentes, réduites à 70 % en attendant le rétablissement et le retour de son personnel hospitalier.

Plus d’informations à suivre.